Пожар на  месте взрывов на оборонном предприятии «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области ликвидирован

Об этом сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Михаил Чирков.

От взрывов выбило стекла в 185 жилых домах в радиусе трёх километров. По уточненным данным, 15 человек госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба завода, гендиректор предприятия буквально за сутки до сегодняшнего ЧП был отстранен за систематическое нарушение норм безопасности. Два месяца назад на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание другого цеха.