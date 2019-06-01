Гендиректора завода «Кристалл» накануне сегодняшних взрывов отстранили за постоянное нарушение норм безопасности

Как говорится в сообщении пресс-службы предприятия, гендиректор был отстранен по итогам работы комиссии, которая расследовала аналогичное ЧП на предприятии в апреле этого года. По данным Минздрава, после сегодняшних взрывов к медикам обратились 38 сотрудников завода и 41 житель города, 15 человек госпитализированы. Пожар на месте взрывов ликвидирован. Возбуждено уголовное дело. В Дзержинске действует режим ЧС.