Пассажирский поезд, в который на перегоне в Адыгее врезался грузовик, перемещен в Краснодар

Об этом «Интерфакс» сообщили в региональном управлении МЧС. Сейчас ремонтные службы восстанавливают контактные линии, чтобы возобновить движение поездов на аварийном участке. По данным Северокавказской железной дороги, все двести пассажиров пострадавшего поезда, на автобусах отправлены в Краснодар и размещены на вокзале для дальнейшей отправки по маршруту следования. Ранее сообщалось, что в пассажирский состав врезалась фура, груженая дизтопливом. Загорелись сам грузовик, локомотив и один из вагонов. Водитель большегруза госпитализирован. Среди пассажиров пострадавших нет. Из-за этой аварии в пути задерживаются еще четыре пассажирских поезда.