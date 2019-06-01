Английские Ливерпуль и Тотенхэм проведут сегодня вечером решающий матч в футбольной Лиге Чемпионов

Букмекеры в финале отдают явное предпочтение красным. И имеют на то полное право. Атакующая линия Ливерпуля считается сегодня едва ли не лучшей в мире. И, по всей видимости, предстанет сегодня в Мадриде в боевом составе. Со слов наставника команды Юргена Клоппа, бразильский форвард Роберто Фирмино уже оправился от травмы.

К слову, для самого Клоппа победа будет крайне важной. Шесть проигранных финалов кряду, без сомнения, давлеют над немецким специалистом.

В нынешнем сезоне соперники встречались дважды. В обоих матчах Премьер Лиги успех праздновал Ливерпуль.

Финал Лиги Чемпионов начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Добавим, что игра начнётся с минуты молчания в память об испанском футболисте Антонио Рейесе, который погиб сегодня в автокатострофе.