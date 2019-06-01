Итальянский банк пожаловался Следственному комитету на предвзятость судей Краснодарского края

Претензии к их работе ранее высказали крупные мировые автоконцерны.

Поводом для возмущения юристов российского подразделения итальянского банка Intesa стали решений судей Краснодарского края по двум делам, связанным с кредитной организацией. Ее ущерб в сумме составил 50 миллионов рублей, говорится в документах, которые банк направил в Верховный суд и Следственный комитет. Об этом пишет газета РБК. Одно из дел касалось передачи в лизинг оборудования Новопокровскому заводу – в итоге дочерней компании банка Intesa по решению суда после ликвидации предприятия пришлось заплатить за хранение этого оборудования сумму в 4 раза больше рыночной. Второе дело было связано с супругой краснодарского чиновника – в этом случае суд признал их брачный договор недействительным, оставив в проигрыше Intesa. Представители банка отмечают, что из-за действий судей у руководства кредитной организации возникли «сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона». В связи с этим банку приходится «пересматривать условия инвестиций» — повышать ставки, сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям в регионе повышенного риска.

Ранее в ФСБ и Генпрокуратуру жалобу на действия судей Краснодарского края направили автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar. Они утверждают, что те участвовали в мошеннических схемах, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.