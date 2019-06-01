После взрывов на оборонном заводе в нижегородском Дзержинске за медпомощью обратились 79 человек, 15 из них госпитализированы. По уточненной информации Минздрава, помощь также потребовалась 41-му жителю города. К этому часу пожар, возникший после взрывов, потушен. На территории завода «Кристалл» обрушились пять чехов. В городе выбиты стекла в двухстах домах. Электроснабжение в ряде поселков, нарушенное после взрывов, местные власти обещают восстановить до конца дня.

Общий ущерб Дзержинску от взрывов еще предстоит установить, заявил мэр города Иван Носков.

По сведениям «Интерфакс», в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Там же хранились и готовые боеприпасы. По факту взрывов возбуждено уголовное дело. В город направлена бригада криминалистов центрального аппарата СК.