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18:33, 01 июня 2019

Победительница конкурса «Голос. Дети» Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн руб татарстанскому Фонду помощи

Победительница конкурса «Голос. Дети» Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 миллион рублей татарстанскому Фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом на  благотворительном концерте ко Дню защиты детей сообщил председатель правления Фонда Владимир Вавилов.
Напомню, Первый канал аннулировал результаты финала 6 сезона шоу из-за накрутки голосов. 24 мая гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что победителями конкурса признаны все финалисты, а ведущий шоу Дмитрий Нагиев сказал, что каждый из них получит по 1 миллиону рублей.



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