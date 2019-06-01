Победительница конкурса «Голос. Дети» Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн руб татарстанскому Фонду помощи

Победительница конкурса «Голос. Дети» Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 миллион рублей татарстанскому Фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом на благотворительном концерте ко Дню защиты детей сообщил председатель правления Фонда Владимир Вавилов.

Напомню, Первый канал аннулировал результаты финала 6 сезона шоу из-за накрутки голосов. 24 мая гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что победителями конкурса признаны все финалисты, а ведущий шоу Дмитрий Нагиев сказал, что каждый из них получит по 1 миллиону рублей.