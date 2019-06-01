Мать 17-летнего Коваля требует привлечь к уголовной ответственности полицейских, причастных к избиению подростка

Мать 17-летнего Вадима Коваля требует привлечь к уголовной ответственности полицейских, причастных к избиению подростка.

Охранники заподозрили Коваля в краже и вызвали полицию. Молодого человека обыскали, но ничего не нашли. Его мать утверждает, что в отделе полицейские два часа избивали задержанного, требуя, чтобы он признался в краже. Коваль ни в чем не сознался, после чего его отпустили. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, травмами, ушибами и гематомами.