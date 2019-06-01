Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

Победительница вокального шоу «Голос. Дети», дочь российской исполнительницы Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн рублей татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой. Об этом в субботу на благотворительном

концерте ко Дню защиты детей «Алсу Дети» в поддержку организации сообщил председатель

правления фонда Владимир Вавилов.

«Вы понимаете, когда (Абрамова) стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она

подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я

вам передаю этот миллион для ваших деток», — сказал он.