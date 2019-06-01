Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила долг Международной ассоциации легкоатлетических федераций

Это – одно из условий восстановления ВФЛА в правах.

ВФЛА была отстранена от членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. Летом прошлого года рабочая группа IAAF под руководством Руне Андерсена рекомендовала не восстанавливать ВФЛА, поскольку та не выполнила все необходимые критерии для возвращения членства. Причем, выплата долга являлась последним невыполненным российской стороной условием.

И вот, как заявил сегодня РИА Новости президент нашей федерации Дмитрий Шляхтин, задолженность в размере 3 миллионов 220 тысяч долларов была наконец выплачена. Так что в ближайшее время статус ВФЛА может быть восстановлен.

Ближайшее заседание Совета ИААФ, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления российской легкой атлетики в правах, состоится 9 июня.