В Петербурге пять человек подали документы в городскую избирательную комиссию, для участия в губернаторских выборах

В Петербурге пять человек подали документы в городскую избирательную комиссию, чтобы участвовать в губернаторских выборах. Первым это сделал временный градоначальник Александр Беглов.



Временный губернатор Петербурга появился у дверей горизбиркома раньше всех: ещё в то время, когда учреждение по регламенту не работало. Впрочем, это не помешало кандидату, который идёт на эти выборы в качестве самовыдвиженца, подать необходимые документы. Вслед за ним это же сделал малоизвестный политик Андрей Алескеров от партии «Патриоты России», затем – бывший петербургский омбудсмен Игорь Михайлов. Четвёртым стал Павел Созинов из «Российской партии пенсионеров». Наконец, последним документы в комиссию принёс врач Владимир Григорьев, которого выдвинула партия «Гражданская сила». Более известные оппоненты Александра Беглова, судя по всему, примут решение о выдвижении позже: о своих губернаторских амбициях, в частности, уже заявил коммунист Владимир Бортко, депутат Михаил Амосов и яблочник Борис Вишневский. ЛДПР и «Справедливая Россия» обещают определиться со своими кандидатами в ближайшее время. Между тем, через муниципальный фильтр из них смогут пройти только те, кто договорится с «Единой Россией»: именно партия власти контролирует практически все муниципалитеты в городе.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.