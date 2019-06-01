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18:04, 01 июня 2019

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Пострадал один человек. Людей до пункта назначения доставляли на автобусах.
Столкновение произошло на неконтролируемом железнодорожном переезде.
Как рассказал водитель грузовой автоцистерны, во время движения машину повело в сторону, она сбила несколько опор линий электропередачи, после чего врезалась в поезд. Об этом со ссылкой на управление на транспорте МВД по Южному федеральному округу пишет агентство ТАСС. Водитель большегруза попытался затормозить перед поездом, но столкновения избежать не удалось. От удара дизельное топливо в цистерне воспламенилось, грузовик загорелся, огонь также перекинулся на один из вагонов и локомотив. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, пожар удалось быстро потушить. Все люди, находившиеся внутри состава, успели выбежать. После инцидента никто из них за медицинской помощью обращаться не стал. Пострадал только водитель фуры – он, как сообщается, получил черепно-мозговую травму. Пассажиров поезда, их было почти 200 человек, на автобусах отправили в Краснодар.
После ДТП на этом участке железнодорожного пути ограничено движение, из-за этого задерживается несколько поездов.



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