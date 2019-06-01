Более сорока человек пострадали, 15 из них госпитализированы в результате серии взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Жертв нет. К этому часу пожар на заводе «Кристалл» и в лесном массиве рядом с ним локализован на площади 1200 кв.метров.

Пять зданий завода ГосНИИ Кристалл были в той или иной степени повреждены после серии взрывов Дзержинске. Все случилось в цехе по производству тротила, по другим данным – в месте изготовления авиационных фугасов. Там где возник пожар, специалисты занимаются проливкой конструкций. Взрывы были столь сильны, что ощущались в соседних населенных пунктах, за десяток километров, в поселках Пыра, Желнино, кордон Лесной. Стекла повылетали почти в двух сотнях домов, многие получили резаные ранения. В социальных сетях множество кадров – поврежденные фасады зданий, перекосившиеся оконные рамы, отлетевший сайдинг сетевых магазинов, обвалившиеся потолки.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, ситуация на заводе стабилизирована, угрозы распространения пожара нет. Есть повредждения у социальных объектов, среди них и школа. Но, как уверяют власти, все восстановят до понедельника. В группе «Типичный Дзержинск» опубликовали запись, как утверждается, переговоров сотрудников МЧС.

По информации управления по обеспечению безопасности населения администрации Дзержинска, могли быть нарушены технологические правила в процессе производства.

Сначала город полнился слухами – взрывы слышали все.

Лишь спустя полтора часа включили систему оповещения.

Взрывы произошли на предприятии, которое вот же более полувека производит взрывчатые вещества. Сейчас им управляет концерн «Ростехнологии». В сети уже звучат требования объяснить, почему оповещение сработало со значительным опозданием.

В советские годы Дзержинск являлся крупнейшим центром химической промышленности страны. На сегодня город часто упоминается в списке самых грязных населенных пунктов планеты.

В Дзержинске объявлен режим ЧС, но эвакуация жителей не объявлялась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин отправил в Дзержинск группу криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

Это уже второе ЧП на заводе «Кристалл» за последние два месяца. 4 апреля там произошел пожар с последующим взрывом в цехе мономеров. Во время происшествия был полностью разрушен цех по производству взрывчатки. Никто не пострадал.

Нижегородский завод «Кристалл» структурно входит в госкорпорацию Ростехнологии.