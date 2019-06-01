Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту отравления растворителем детей детсада Каменска-Уральска

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту отравления растворителем воспитанников детсада в Каменске-Уральском. Как сообщает Znak.com, пострадали двое детей в возрасте трех лет. Инцидент произошел накануне утром. По предварительным данным, растворитель на детской площадке оставили родители, которые вели там ремонт. Сами дети были своевременно госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает.