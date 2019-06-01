В результате серии взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске площадь разрушений составила около 800 кв.метров.

В результате серии взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске Нижегородской области площадь разрушений составила около 800 кв.метров. По данным МЧС, повреждено пять заводских зданий.

В самом городе повреждения зафиксированы почти в двухстах жилых домов. Как сообщили ТАСС в администрации Дзержинская, в основном выбиты стекла. Число пострадавших превысило сорок человек, 14 человек госпитализированы. Жертв нет. В Дзержинске введен режим ЧС.