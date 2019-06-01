В Сочи власти наложили арест на старообрядческий храм Успения Богородицы

Прихожанам запретили заходить туда и молиться, а в суде лежит иск местной администрации о сносе здания.

Прихожане лишились своего культового здания еще в период подготовки к Сочинской олимпиаде. Сейчас старообрядческая церковь Успения Богородицы в Имеретинской долине под арестом – разрешения на ее возведение, которое было обещано в период подготовки к спортивным соревнованиям, так и не выдали. А вот заходить на территорию храма – верующим запретили. Об этом сообщил постоянный член комиссии приходов старообрядцев в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов. По его словам, прежде олимпиадой старообрядцы уступили законную землю под строительство, под устное обещание о том, что им выделят землю позже. На месте их деревни оставили только небольшой участок старообрядческого кладбища. Прежний храм власти снесли, а разрешение на новый не выдали. Уже после начала строительства местная администрация изменила Правила землеустроения. А так и недостроенный до конца новый храм требуют демонтировать.

Община христиан-староверов в Нижнеимеретинской низменности близ Сочи была основана более века назад. На сегодня она насчитывает сотни человек.