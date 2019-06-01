В Архангельской области, по словам губернатора, строительство мусорного полигона сейчас не ведется

Митинги против свалки в регионе не прекращаются с октября прошлого года.

В районе станции Шиес сейчас строят только транспортно-разгрузочный узел. Объекта, против которого выступают жители, там нет. Об этом «Коммерсанту» сказал глава Архангельской области Игорь Орлов. Он не стал отрицать, что планы по организации свалки есть, но отметил, что путь до получения разрешения на строительство не быстрый: сперва нужно утвердить изменение правил землепользования, провести общественное обсуждение проекта, установить санитарную зону и сделать экологическую экспертизу. Ее результаты, по предварительным подсчетам, получат только к концу года. Соглашения с Москвой о вывозе мусора, по словам Орлова, также нет.

Митинги же, как считает губернатор, связаны с тем, что граждане в достаточной степени не владеют информацией о стройке. Он согласился с тем, что нынешние акции протеста стали самыми масштабными в регионе, но сказал, что не может запретить стройку до тех пор, пока она полностью соответствует российским законам.

Как передает агентство «КомиИнформ», местные власти утверждают, что с середины этого месяца строительная площадка на станции Шиес будет временно законсервирована.