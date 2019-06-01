Пассажиры попавшего в  ДТП в  Адыгее поезда отправлены автобусами в Краснодар

Ни один из пассажиров поезда, в который врезался грузовик в Адыгее, не пострадал, сообщили

агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«Пострадавших среди пассажиров поезда ? 346 Адлер — Нижневартовск нет. Тем пассажирам, которые находился в ближайшем к месту столкновения вагоне, оперативно помогла эвакуироваться локомотивная

бригада. В настоящее время все пассажиры отправлены автобусами в Краснодар», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в республике

Адыгея, в результате пострадал водитель большегруза.

По данным источника «Интерфакса», в результате столкновения загорелся сам

грузовик, а также один из вагонов поезда и локомотив.

На участке пути ограничено движение поездов.

Со станции «Краснодар» на место происшествия отправлен пожарный поезд.