Пассажиры попавшего в ДТП в Адыгее поезда отправлены автобусами в Краснодар
Ни один из пассажиров поезда, в который врезался грузовик в Адыгее, не пострадал, сообщили
агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
«Пострадавших среди пассажиров поезда ? 346 Адлер — Нижневартовск нет. Тем пассажирам, которые находился в ближайшем к месту столкновения вагоне, оперативно помогла эвакуироваться локомотивная
бригада. В настоящее время все пассажиры отправлены автобусами в Краснодар», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в республике
Адыгея, в результате пострадал водитель большегруза.
По данным источника «Интерфакса», в результате столкновения загорелся сам
грузовик, а также один из вагонов поезда и локомотив.
На участке пути ограничено движение поездов.
Со станции «Краснодар» на место происшествия отправлен пожарный поезд.