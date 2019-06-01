Угрозы повторных взрывов на  заводе «Кристалл» в  Нижегородской области нет

Об этом ТАСС заявили в оперативном штабе на месте ЧП. Сегодня в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным регионального Минздрава, пострадали 42 человека, 14 из них госпитализированы. Остальным помощь оказана на месте. Жертв нет. В городе Дзержинске введен режим ЧС, но эвакуация жителей не объявлялась. Местные власти утверждают, что держат ситуацию под контролем. Жителей информируют через систему городского оповещения.

Как заявил глава Дзержинска Иван Носков, пожар на территории завода локализован. На месте работают более 400 спасателей и более 50-ти единиц техники.

Это уже 2-е ЧП на заводе Кристалл за последние два месяца. Аналогичное ЧП – хоть и в меньших масштабах – имело место в начале апреля.