На  старообрядческий храм в  Имеретинской долине в Сочи наложили арест

Как сообщил «Интерфакс» сообщил постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов, прихожанам запретили находиться на территории храма. Севастьянов напомнил, что при подготовке Олимпиады староверы согласились уступить свою землю в обмен на устное обещание прежнего губернатора построить новый храм. Верующим даже выделили участок , но строительство никак не начиналось. Старообрядцы начали строить храм сами без официального разрешения. Теперь, по словам Севастьянова, местная администрация требует снести недостроенный объект.