Десять человек госпитализированы после серии взрывов на оборонном предприятии «Кристалл» в Нижегородской области

Это данные Минздрава России. Всего пострадали 39 человек, большинству из них помощь оказана на месте. В Минздраве утверждают, что эвакуации в федеральные медучреждения не потребуется. В городе объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось о серии взрывов на заводе «Кристалл», где, среди прочего, производится тротил.

В правительстве Нижегородской области информацию о пропавших без вести не подтверждают. Эвакуации местных жителей не объявлялось. Возбуждено уголовное дело.