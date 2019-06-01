В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в  «Яме»

В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в пространстве под названием «Яма».

Активисты движения «Лев против», выступающего против курения и распития алкоголя в общественных местах, накануне поздно вечером пришли в амфитеатр на Хохловской площади, где москвичи отмечали начало лета. Как рассказали очевидцы, они начали отбирать у отдыхающих алкоголь, в результате чего завязалась потасовка. Активисты распалили перцовый баллончик, от которого, по данным «МБХ Медиа» пострадало пять человек. В соцсетях появилось видео, на котором лидер проекта «Лев против» Михаил Лазутин заявляет, что первыми столкновения начали не активисты, а посетители Ямы.

В своем Instagram Лазутин рассказал свою версию событий. По его словам, активисты движения вежливо общались с людьми, находившимися в «Яме», но те начали кидать в них бутылки, после чего в ход пошел баллончик. Лазутин также утверждает, что они заранее вызвали полицию, но она приехала лишь спустя час. По данным проекта Moloko plus, одного человека задержали во время потасовки. На место также прибыла «скорая помощь».

Это не первый подобный рейд движения «Лев против». Несколько дней назад было опубликовано видео, на котором активисты отбирают алкоголь у отдыхающих в парке «Горка». Тогда также был применен перцовый баллончик