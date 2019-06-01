Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автокатострофе

Полузащитнику, известному по выступлениям за Реал, Севилью и Арсенал было всего 35 лет.

ДТП произошло сегодня утром на трассе между Севильей и Утрерой. Машина Рейеса съехала с дороги и загорелась.

Рейес начинал карьеру в «Севилье», за основной состав которой играл в начале 2000-х. Затем он защищал цвета «Арсенала», побывал в аренде в «Реале», «Атлетико», португальской «Бенфике» . За сборную Испании Хосе Антонио Рейес провел 22 матча, забил четыре гола. Последнее время полузащитник выступал за клуб второго испанского дивизиона «Экстремадуру».

Рейес — пятикратный победитель Лиги Европы, чемпион Испании, чемпион Англии и обладатель Кубка этой страны. Соболезнования в связи с гибелью футболиста уже выразили УЕФА и ФИФА

Вместе с Рейесом погиб и его двоюродный брат, также находившийся в автомобиле.