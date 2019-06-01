Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» собирается открыть свое парламентское представительство в РФ

Депутат бундестага от немецкой партии «Альтернатива для Германии» собирается открыть свое парламентское представительство в России. Об этом сообщает журнал «Шпигель».

Право-популистский политик Робби Шлунд недавно направил директору бундестага письмо с сообщением о намерении открыть личный офис на территории России. Депутат из Тюрингии обосновал это тем, что ему как члену немецко-российской парламентской группы чрезвычайно важны отношения двух стран. Поэтому он хотел бы поддерживать контакты с «официальными российскими органами, гражданскими организациями и частными лицами».

Шлунд отметил, что издержки на содержание офиса он будет оплачивать не из средств, которые он получает на депутатские расходы от государства. Глава администрации бундестага Хорст Риссе подчеркнул в своем ответе, что депутатские офисы возможны лишь на территории действия конституции ФРГ. Кроме того, создание представительства для поддержания контактов с официальными лицами иностранных государств находится в компетенции германского правительства.

Личный офис за рубежом может быть поэтому открыт лишь в частном порядке. Использование орла как символа бундестага или другое указание на парламентскую принадлежность при ведении личных дел недопустимо.

Робби Шлунд женат на гражданке России. В 2018 году он вместе с другими членами «Альтернативы для Германии» был приглашен в Москву для наблюдения за президентскими выборами.