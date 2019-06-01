Число пострадавших при взрыве на оборонном заводе в Нижегородской области достигло 38 человек

Четверо, по данным МЧС, находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло на территории НИИ «Кристалл» в Дзержинске. Жители города говорят, что было несколько взрывов. Случившееся напугало многих в округе, рассказал телеканалу «Звезда» очевидец Валерий.

Вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов ранее сообщал о том, то остается неизвестной судьба двух человек. Однако позже в региональной администрации эту информацию не подтвердили.

Это уже второе серьезное ЧП на территории НИИ Кристалл с начала года. весной в результате взрыва, как передает агентство РИА Новости, было уничтожено здание цеха.