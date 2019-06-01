Укусы клещей могут быть даже полезны, — считает заслуженный врач России и супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская. В Сибири, которая является природным очагом клещевого энцефалита, очень большая устойчивость к развитию заболевания, — приводит слова Толоконской агентство РИА Новости. Таким образом, полагает специалист, через укусы обеспечивается широкая, безболезненная, естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям. Как отмечает пресса, пост с этими словами уже удален со страницы Толоконской в социальной сети ВКонтакте. В то же публикации говорилось, что лечить инфекцию лучше всего гомеопатическими средствами. Между тем, ученые Российской академии наук называют гомеопатию лженаукой.