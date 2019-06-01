Власти наложили арест на старообрядческий храм Успения Богородицы в Сочи

Прихожанам запретили заходить туда и молиться. В суде лежит иск администрации о сносе здания, рассказал «Интерфаксу» представитель старообрядцев в Московском патриархате Леонид Севастьянов. Эта история, по его словам, тянется уже 10 лет. тогда старообрядцы уступить землю для строительства объектов Олимпиады, а прежний губернатор в устной форме пообещал построить новый храм. Поскольку строительство затягивалось, староверы начали строить его на новом месте самостоятельно, без разрешения.