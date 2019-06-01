Следственный комитет решил обучать детей правилам безопасности на транспорте с помощью социальных сетей

Там были открыты страницы с информацией о мероприятиях, есть сноски для родителей, памятки и рекомендации. Для детей выделили отдельную линию, куда они могут обратиться в сложной ситуации на объектах транспорта, — рассказали представители СКР агентству ТАСС. По данным ведомства, в прошлом году в результате несчастных случаев за лето погибло почти 500 российских детей и подростков. Чаще всего трагические случаи происходили на воде, отметили в СК.