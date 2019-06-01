Конфликт между отдыхающими и активистами организации «Лев против» произошел минувшей ночью в Москве

Участники движения, которые выступают против курения и распития алкоголя в общественных местах, пришли к бару в районе Хохловской площади. В тот момент отдыхающие выкладывали слово «Лето» из бутылок. Члены проекта «Лев против» стали отбирать у них алкоголь, — пишет интернет-издание Вилладж. По словам очевидцев, в ходе конфликта активисты распылили перцовый газ. Сообщается, что пострадали по меньшей мере 5 человек. дали