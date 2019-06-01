Нидерланды потребовали разъяснений от Малайзии в связи с высказываниями по делу о гибели Боинга в Донбассе

Правительство Нидерландов потребовало разъяснений от Малайзии в связи с высказываниями по делу о гибели малайзийского Боинга в Донбассе. Премьер-министр Махатхир Мохамад поставил под сомнение ответственность России за случившееся. Он заметил, что сначала хочет увидеть доказательства, — пишет малайзийское издание «Стар». По данным голландского сайта «Нос», Амстердам уже официально обратился к Куала-Лумпуру с просьбой разъяснить высказывания премьер-министра.