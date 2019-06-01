Афганские талибы не собираются приостанавливать боевые действия

Они не планируют объявлять перемирие, пока не достигнут своей цели, — утверждает руководство террористической организации. Месяц назад афганское руководство предложило прекратить огонь на всей территории страны, пока длится священный для мусульман месяц Рамадан. Талибы ответили отказом.

На этой неделе представители запрещенной у нас группировки встречались с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это происходило в Москве на мероприятии по случаю 100-летия дипотношений между Россией и Афганистаном.