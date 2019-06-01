Два человека пропали без вести после взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске

Об этом сообщают региональные власти. По данным областного министерства здравоохранения, до 27-ми человек получили травмы. На самом заводе сейчас бушует пожар. Причем, как передает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, сейчас огонь только распространяется по территории. По словам очевидцев, самих взрывов было несколько. Во многих домах повыбивало стекла. Горожане отмечают, что система экстренного оповещения сработала после ЧП на предприятии.