В Москве проходит благотворительная акция «Чья-то жизнь уже не мелочь»

В этот раз волонтёры фонда собирают деньги на лечение пятилетнего Петра Барышева.

Небольшой раскладной стол с банками для монет и баннер «Сдай мелочь — спаси ребёнка» — так выглядит пункт, организованный фондом «Линия жизни». Хотя по плану акция должна была начаться в полдень, уже за десять минут до назначенного времени во двор булгаковского дома начали подходить первые участники. Кто-то бросал горсть монет, кто-то приходил с целыми пакетами, а один мужчина решил и вовсе перевести деньги с карты — в этом ему помогли волонтёры.

Здесь же лежит фотография Петра Барышева — мальчика из подмосковного Егорьевска с диагнозом ДЦП. В этот раз сбор денег организован именно для его лечения. Здесь же есть таблица с подсчетом всех средств, собранных за десятилетнюю работу фонда. Исходя из этих данных, всего с 2009-го неравнодушные люди пожертвовали почти 24 миллиона рублей. Благодаря этому необходимое лечение получили уже 84 ребёнка.

В эти минуты рядом, в Булгаковский доме должен начаться благотворительный спектакль — всем известная «Сказка о рыбаке и рыбке». Часть денег вырученных с продажи билетов тоже пойдёт в фонд «Линия жизни». Сегодня акция в Москве продлится до 16 часов.