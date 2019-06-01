Временный губернатор Петербурга Александр Беглов первым подал документы для участия в губернаторских выборах

Врио удалось сделать это ещё до того, как горизбирком официально открылся.

Временный градоначальник появился у дверей городской избирательной комиссии рано утром – в половину девятого. Несмотря на то, что по заранее утвержённому регламенту учреждение открывается на полчаса позже, специальная рабочая группа приняла документы у Александра Беглова. Позже в горизбиркоме пояснили, что теперь работают в круглосуточном режиме. Поскольку врио идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, то ему необходимо будет собрать более 70 тысяч подписей горожан. Как пишет издание Фонтанка.ру, штаб кандидата намерен сделать это буквально за несколько дней. Затем будет этап муниципального фильтра: на нём могут отсеяться многие конкуренты временного губернатора, поскольку почти все муниципалитеты в Петербурге контролирует партия «Единая Россия». Напомню, накануне во время заседания городского Законодательного собрания оппозиционный депутат Максим Резник начал с трибуны критиковать Беглова. Впрочем, спикер парламента Вячеслав Макаров прервал выступление народного избранника и попросил его «не переходить на личности».



Также документы для участия в губернаторских выборах уже подал бывший петербургский омбудсмен Игорь Михайлов и член партии «Патриоты России» Андрей Алескеров.