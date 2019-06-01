По предварительным данным, жертв в результате взрывов на военном заводе в Дзержинске

По меньшей мере 19 человек получили ранения легкой и средней тяжести, сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Жертв удалось избежать благодаря действиям заводского персонала, который вовремя эвакуировал работавших в цехе людей, сообщили агентству ТАСС на предприятии. Там подтвердили, что в одном из зданий произошел пожар, есть разрушения. Изначально сообщалось о двух пострадавших, но позже стало известно, что их не менее 19 – в основном они получили осколочные ранения. По некоторым данным, пострадавшие есть также среди жителей близлежащих домов. Сообщается, что взрыва было два, первый из них произошел в цехе по производству тротила в результате нарушения технологического процесса, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Как рассказывают очевидцы, в окнах близлежащих домов взрывной волной выбило оконные стекла. Отмечу, что первые сообщения о взрывах начали появляться в социальных сетях. Люди выкладывали фотографии и видео со столбом дыма, поднимающемся над заводом, а также фото разрушений – выбитые стекла, обвалившиеся в магазинах потолки. В группе «Типичный Дзержинск» также опубликовали запись, как утверждается, переговоров сотрудников МЧС.

В соцсетях также рассказали о том, что происходит в городе. Площадь пожара на заводе «Кристалл» составляет 100 квадратных метров, ему присвоен третья степень сложности. Территория предприятия оцеплена.

Власти города сообщают, что химической угрозы после взрыва на заводе нет. Создан оперативный штаб, на месте работают экстренные службы