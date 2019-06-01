Бывшего губернатора Ивановской области подозревают в хищении почти семисот миллионов рублей

Павел Коньков был задержан накануне в Иванове. В Следственном комитете говорят, что сейчас он проходит по делу о присвоении или растрате. В пятницу вечером, по словам источника «Интерфакса», оперативная группа из Москвы изымала документы в правительстве и законодательном собрании Ивановской области. Коньков покинул свой пост в октябре 2017 года. Согласно указу президента, он досрочно и добровольно ушел в отставку.