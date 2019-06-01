Интернет-корпорации Google грозит антимонпоольное расследование в США

Как пишет газета Уолл-стрит Джорнал, министерство юстиции страны, Федеральная комиссия по торговле уже провели консультации по этому вопросу. Сейчас специалисты выясняют, как Google ведет свой бизнес и осуществляет поиск информации в Интернете. Газета напоминает, что американские власти уже проводили подобные расследования, но прекратили его и никаких мер принято не было. В свою очередь, Еврокомиссия оштрафовала компанию почти на 1,5 миллиарда евро за нарушение норм конкуренции при размещении рекламы.