Певец Элтон Джон обвинил в цензуре российских прокатчиков фильма «Рокетмэн»

Новая картина рассказывает о жизни музыканта и его пути к популярности. Как говорится на странице знаменитости, в Фейсбуке, британский певец и композитор не знал о том, что для российского проката из фильма вырезали некоторые сцены демонстрации однополой любви и употребления наркотиков. Российский прокатчик объяснял это требованиями законодательства. Случившееся, по мнению самого Элтона Джона, стало печальным подтверждением раскола, который существует в нашем мире до сих пор.