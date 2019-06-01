Китай с сегодняшнего дня ввел пошлины в размере до 25% на ввоз американских товаров — в качестве ответной меры на действия США.

С 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 60 миллиардов долларов. Ввозным налогом в размере 25% обложены сельхозпродукция — в первую очередь мясо, алкоголь, замороженные продукты. Всего более пяти тысяч ста наименований.

Действия Китая являются ответом на повышение пошлин со стороны США — в мае Вашингтон удвоил налоги на китайский импорт на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Таким образом, по состоянию на 1 июня США обложили пошлинами чуть менее половины импорта из Китая. Китай — почти весь импорт из США (в прошлом году он составил 120 миллиардов долларов).

Помимо пошлин, Дональд Трамп в мае ввел в США режим чрезвычайного положения для обеспечения информационной безопасности страны и запретил использовать оборудование компаний, которые представляют угрозу для США. В тот же день департамент торговли опубликовал список компаний, попадающих под запрет — это китайский телеком-гигант Хуайвей и 70 аффилированных с ним лиц. Речь идет прежде всего об использовании китайских технологий 5G, которые разрабатывает Хуайвей. США обвиняют китайцев в краже технологий и в использовании 5G для массовой слежки за гражданами.

Экономисты отмечают, что пошлины на ввоз американских товаров в Китай экономике США вряд ли повредят — из-за небольшого объема импорта. А сокращение китайский инвестиций в США может нанести серьезный урон. В прошлом году они уже сократились на 60%.