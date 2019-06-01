Z Архив новостей новости
5 2 6 230
13:07, 01 июня 2019

Китай с сегодняшнего дня ввел пошлины в размере до 25% на ввоз американских товаров

Китай с сегодняшнего дня ввел пошлины в размере до 25% на ввоз американских товаров — в качестве ответной меры на действия США.

С 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 60 миллиардов долларов. Ввозным налогом в размере 25% обложены сельхозпродукция — в первую очередь мясо, алкоголь, замороженные продукты. Всего более пяти тысяч ста наименований.

Действия Китая являются ответом на повышение пошлин со стороны США — в мае Вашингтон удвоил налоги на китайский импорт на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Таким образом, по состоянию на 1 июня США обложили пошлинами чуть менее половины импорта из Китая. Китай — почти весь импорт из США (в прошлом году он составил 120 миллиардов долларов).

Помимо пошлин, Дональд Трамп в мае ввел в США режим чрезвычайного положения для обеспечения информационной безопасности страны и запретил использовать оборудование компаний, которые представляют угрозу для США. В тот же день департамент торговли опубликовал список компаний, попадающих под запрет — это китайский телеком-гигант Хуайвей и 70 аффилированных с ним лиц. Речь идет прежде всего об использовании китайских технологий 5G, которые разрабатывает Хуайвей. США обвиняют китайцев в краже технологий и в использовании 5G для массовой слежки за гражданами.

Экономисты отмечают, что пошлины на ввоз американских товаров в Китай экономике США вряд ли повредят — из-за небольшого объема импорта. А сокращение китайский инвестиций в США может нанести серьезный урон. В прошлом году они уже сократились на 60%.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 362 6 47635 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Нет такого более точного, более верного способа заставить книгу, как не рекомендовать это делать, как запретить…

5 73 6 7980 31.05
#слушать 01:45:49 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему нас так волнует Венесуэла? Возможно потому, что в ней мы видим себя, историю своей страны, неразрывно связанной с утопическими идеями коммунизма и построения нашего социализма…

5 88 6 9695 30.05
Kвенесуэла, экономика, власть, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 97 6 11484 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 183 6 24571 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 46 6 6306 26.05
Kполитика, общество, события
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 108 6 15305 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Как быстро поднять доверие. Виагра от ВЦИОМа Ничего. Сейчас Росстат в очередной раз пересмотрит свою методику, и выяснится, что президенту мы дружно доверяем, потому что жизнь у нас расчудесная…

5 187 6 26761 07:51
Kрейтинги, политика, общество, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Нестареющий тролль Вольфыч Жириновский в свойственной ему экспрессивной манере предложил формировать Государственную Думу исключительно из москвичей, а регионалов в парламент не пускать…

5 70 6 38177 25.05
Kжириновский, госдума, депутаты, рф, регионы, мнения
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5856 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Новости

На Украине изменили написание русских фамилий Об этом говорится в новой редакции документа об украинском правописании, одобренном на прошлой неделе правительством

5 38 6 7274
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Они устроили настоящую травлю Но я не сдамся. Буду дальше делать расследования и говорить правду…

5 58 6 10797 31.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Василий Рулинский пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению

Юлии Латыниной: О погоде и Церкви Беженцы? В первые годы после начала конфликта на Украине именно Церковь организовала десятки пунктов приема беженцев, регулярно отвозила гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую епархии…

5 40 6 7406 31.05
Kрпц, латынина, общество, церковь, религия, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Какая страшная, нечеловеческая, грязная, вонючая кампания организована против Соболь. Дна нет. Я просто обязан это сказать, — надеюсь, что ей  передадут: я  восхищен Любовью Соболь…

5 82 6 16229 26.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

+ Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Президент в инаугурационной речи назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту главы Украины…

5 260 6 51465 28.05
8читать ;смотреть
Kукраина, донбасс, зеленский, видео, фото, политика, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Сами вы коровы, господа! Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…

5 206 6 40806 29.05
Kвыборы, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

На Украине изменили написание русских фамилий Об этом говорится в новой редакции документа об украинском правописании, одобренном на прошлой неделе правительством

5 38 6 7239
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 136 6 126613 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5408 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 472 6 394734 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

+ Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Матрос рассказал, что ему предложили записать видео и переодеться в форму войск специального назначения…

5 189 6 111131 26.05
8читать ;смотреть
Kобщество, армия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7858715
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4057719

Сегодня в эфире