Новый случай стрельбы со смертельным исходом в Соединенных Штатах

По меньшей мере, 12 человек погибли после того, как муниципальный служащий открыл огонь по коллегам в здании госучреждения города Вирджиния-Бич. Полицейским удалось ранить злоумышленника, подтвердил начальник местной полиции Джеймс Сервера.

Губернатор штата Ральф Нортэм назвал случившееся трагическим днем для него и его земляков. Случившееся в Вирджинии, по данным агентства Reuters, стало самым кровавым инцидентом по числу жертв с ноября прошлого года.