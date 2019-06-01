В России с сегодняшнего дня отменен внутрисетевой и национальный роуминг

Вступают в силу поправки в федеральный закон «О связи».

С этого дня у всех мобильных операторов должны дейстовать единые тарифы вне зависимости от того, в каком регионе находится абонент – таким образом стоимость сотовой связи в поездках по России не будет меняться. Входящие вызовы стали бесплатными по всей стране, даже на территории Крыма, где у российских операторов нет своих сетей, из-за чего цены на их услуги на полуострове были значительно выше. Дополнительная плата за входящие может взиматься, только если пользователь находится за рубежом. «Большая четверка» — МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 — отменила внутрисетевой роуминг внутри страны еще в прошлом году. Соответствующее предписание, руководствуясь законом «О защите конкуренции», выдала Федеральная антимонопольная служба, посчитав, что операторы устанавливают необоснованно высокие тарифы на связь вне «домашнего» региона. Теперь эти правила закреплены постановлением правительства и обязательны для выполнения в том числе региональными операторами.

Как утверждают российские власти, также готовится поэтапная отмены роуминга между странами-участницами Евразийского экономического союза.

Многие компании связи уже включили упущенную выгоду от отмены роуминга в свои услуги. Так сказал «Эху» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телесистемы» Леонтий Букштейн. Леонтий Букштейн посоветовал абонентам операторов еще раз детально проверить свои тарифы.

А, в свою очередь, заместитель Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин ранее выражал уверенность, что операторам даже выгодна отмена внутреннего роуминга по России. Голомолзин добавил, что отмена внутрисетевого роуминга не дает повода операторам повышать тарифы.