В Дзержинске Нижегородской области на заводе по изготовлению боеприпасов произошло несколько взрывов

Эту информацию подтвердили в администрации города и в экстренных службах. По данным источника РИА, пострадали 4 человека, по данным экстренных служб два человека были госпитализированы с осколочными ранениями. В социальных сетях города пишут что, эпицентром был цех по производству взрывчатки.

Мощный взрыв прогремел в цехе по производству тротила на заводе государственного НИИ «Кристалл». Сообщения о взрывах появились около полудня в городском паблике «Типичный Дзержинск». Взрыв полностью разрушил здание цеха порохового завода в Дзержинске. Причиной экстренные службы региона называют нарушение технологического процесса. Масштаб разрушений и информация о пострадавших уточняются. По поручению губернатора области Глеба Никитина создан оперативный штаб. При этом местные жители, публикуют в социальных сетях фото и видеокадры с огромным столбом дыма над жилыми районами, разбитыми стеклами в квартирах, облетевшим сайдингом типовых уличных сетевых магазинов и сетуют, что ни одного звука или сигнала системы оповещения населения об опасных ситуациях не последовало.

Жители Дзержинска активно обсуждают: не появилось ли в воздухе ядовитых соединений, и почему нет никакой информации о мерах предосторожности. При этом гнев выливается на страницы частных аккаунтов. Уже появилась идея петиции о компенсации ущерба за отсутствие сведений на фоне многократных предупреждений в повседневное время и полной тишины, возникшей в экстренной ситуации.

В советские годы Дзержинск являлся крупнейшим центром химической промышленности страны. На сегодня город часто упоминается в списке самых грязных населенных пунктов планеты.