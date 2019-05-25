Операторы компенсировали упущенную выгоду в связи с отменой роуминга, увеличив плату за другие услуги – эксперт

Мобильные операторы компенсировали упущенную выгоду в связи с отменой роуминга, увеличив плату за другие свои услуги. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телесистемы» Леонтий Букштейн.

«Стали поступать предложения определенного толка: пакетные, всякие бонусы, разные акции. Никто из абонентов не разберется, где там «зашита» вот эта выпавшая сумма, напрямую не разобраться. Допустим, было дохода 100 единиц, после введения бесплатного (роуминга), стало 95 единиц, 5 единиц будут извлечены из других разных услуг. Это не значит, что с меня будут брать где-то больше, просто есть корпоративная связь, есть мобильный интернет, есть бесплатный вход в сети, вацапы и др. То есть маркетинг у наших операторов работает хорошо, и он заботится о том, чтобы поддерживать уровень дохода и прибыли», — рассказал он.

Мобильные операторы, добавил Л.Букштейн, это частный бизнес, где в уставе записано: «цель — извлечение прибыли». За что их, по его мнению, не надо осуждать, «они живут на свои деньги».

Закон об отмене роуминга в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года. В мае 2019 года глава правительства подписал постановление, которое дополнило правила оказания услуг телефонной связи в части отмены роуминга.