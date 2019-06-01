Известный американский инвестор Уоррен Баффетт продал обед с собой за рекордную сумму

На ежегодном аукционе в Интернете за право встретиться с миллиардером неизвестный заплатил более 4,5 миллионов долларов. Как передает Bloomberg, покупатель сможет пригласить с собой на встречу с Баффитом еще семерых человек. Деньги от этого аукциона будут направлены в благотворительный фонд.

Подобные мероприятия Уоррен Баффитт проводит уже 20 лет. Обед неизменно проходит в нью-йоркском ресторане Смит и Валенски.