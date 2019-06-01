Минюст США отказался публиковать записи разговоров между бывшим советником Дональда Трампа и российским послом

Министерство юстиции США отказалось публиковать записи разговоров между бывшим советником Дональда Трампа и российским послом. В ведомстве пояснили, что их не использовали для установления вины Майкла Флинна и рекомендации для вынесения ему приговора, пишет газета Вашингтон пост. Издание отмечает, что отказ в публикации принят вопреки распоряжению судьи. Флинна обвиняют в том, что он лгал ФБР о своих контактах с Сергеем Кисляком (когда тот занимал пост главы российской дипмиссии). Сейчас бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности ожидает вынесения приговора.