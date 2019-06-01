Президент США Дональд Трамп назвал дату и место своего официального выдвижения на второй срок

Это произойдет 18 июня в Орландо.

Официальное объявление об участии Дональда Трампа в выборах президента США состоится на арене Эмвей в Орландо, штат Флорида. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter, прикрепив ссылку для приобретения билетов на это масштабное мероприятие. В нем также примут участие первая леди Мелания Трамп и вице-президент США Майкл Пенс со своей супругой. Флориду команда Трампа выбрала для объявления о выдвижении не случайно – это один из «колеблющихся штатов», где исход голосования спрогнозировать заранее почти невозможно. На выборах 2016 года Трамп стал первым с 2004 года республиканцем, которому удалось одержать там победу, напоминает газета РБК. И на предстоящих выборах на этот штат в том числе будет ориентирована предвыборная кампания главы Белого дома. Известно, что от Республиканской партии помимо Трампа также планирует выдвигаться экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020-го года. О своем желании баллотироваться уже объявили несколько политиков. Хиллари Клинтон от участия в президентской гонке отказалась