Проверка на полиграфе показала доказывает виновность бывшего главы Раменского района в убийстве, говорят в СК

Проверка на полиграфе показала доказывает виновность бывшего главы Раменского района в убийстве, говорят в Следственном комитете. Члена «Единой России» Андрея Кулакова задержали накануне. Само убийство произошло еще в начале месяца, рассказала «Эху Москвы» помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Евгения Кирюшина.

Кстати, уже после задержания Кулакова появились сообщения, что еще за несколько дней до случившегося он ушел в отставку. Как ожидается, сегодня суд может рассмотреть вопрос об аресте чиновника. Сам Кулаков своей вины не признает.