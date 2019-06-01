Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по подозрению в коррупции

Это подтвердили в Следственном комитете. Как пишут региональные издания, накануне в области работала следственная группа ФСБ.

Павла Конькова, занимавшего пост губернатора до 2017-го, подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании «Ивановский бройлер». Речь идет о сумме в 750 миллионов рублей. Официальный представитель СК Светлана Петренко не назвала статью, но сообщила о подозрении в коррупционном преступлении. В областном правительстве и парламенте, а Коньков — депутат областной думы, провели выемку документов. По некоторым данным, Коньков был допрошен и сегодня будет перевезен в Москву. Ресурс Ivanovonews сообщает, что в качестве свидетелей допросили бывших руководителей финансового блока ивановского правительства. Впрочем, два года назад, покидая губернаторский пост, Коньков в обращении к жителям региона говорил, что стабильность финансовых показателей – его основная заслуга.



За полгода до отставки Конькова разразился скандал вокруг публикации ФБК о резиденции премьера Медведева в Плесе. Экс-губернатор даже предлагал ввести курортный сбор для посещения городка на берегу Волги.

Свою должность в октябре 17-го года Павел коньков оставил по собственному желанию.