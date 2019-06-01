Министерство обороны России впервые за несколько лет не будет участвовать в рок-фестивале «Нашествие»
Организаторы музыкального праздника говорят, что это решение было принято год назад. Также не ожидаются полеты пилотажных групп, — передает агентство ТАСС.
Минобороны участвовало в «Нашествии» с 2013 года. военное ведомство показывало технику и даже разворачивало на поле пункт отбора на военную службу по контракту. Это приводило к конфликтам с некоторыми музыкантами, которые отказывались участвовать в фестивале из-за присутствия там военных.