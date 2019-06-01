Суд в Ростове-на-Дону вернул в прокуратуру дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале

Суд в Ростове-на-Дону вернул в прокуратуру нашумевшее дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Судья Алексей Магомадов потребовал устранить нарушения. В частности, как пишет «Коммерсант», председательствующий так и не смог определить, какие именно признаки состава преступления фигурируют в деле. Подсудимыми являются четверо жителей Дагестана. При этом один из них на следствии утверждал, что убийство Киркорова якобы заказывал нынешний муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, но следствие и прокуратура ему не поверили.